Новые бонды "Рольфа" серии 001P-03 интересны инвесторам с высокой толерантностью к риску - инвестбанк "Синара"

Новые корпоративные облигации АО "Рольф" серии 001P-03 могут быть интересны инвесторам с высокой толерантностью к риску, считает аналитик инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин.

Эмитент 19 сентября с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на 3-летний выпуск облигаций серии 001P-03 объемом 500 млн руб. По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны. Формула для расчета: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, + премия не выше 325 б.п.

Начало размещения предварительно планируется на 24 сентября 2024 года.

"Принимая во внимание вторичный рынок, где флоатеры нефинансовых компаний с близким кредитным рейтингом торгуются с премиями в 270-300 б.п., полагаем, что в обозначенный ориентир заложена небольшая премия. Однако с учетом относительно невысокого объема ликвидность на вторичном рынке с большой вероятностью окажется ограниченной, что предполагает наличие дополнительной премии. Таким образом, мы считаем заявленный ориентир вполне справедливым, а бумаги могут быть интересны инвесторам с высокой толерантностью к риску", - пишет эксперт.

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