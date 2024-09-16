"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Citigroup с прогнозной ценой $72,3

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Citigroup Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $72,3 за штуку на горизонте года, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Эмитент показывает в целом неплохие финансовые результаты в текущем году, а также вместе с другими крупными банками США успешно выдержал стресс-тесты ФРС. Мы полагаем, что благодаря сильному бренду, хорошим позициям в ряде сегментов, прочной капитальной позиции Citigroup продолжит достаточно уверенно смотреться в нынешних по-прежнему непростых экономических условиях. При этом принятые банком меры по оптимизации бизнес-модели позволят ему заметно повысить эффективность бизнеса в долгосрочной перспективе. Бумаги торгуются с заметным дисконтом к аналогам по мультипликаторам и, на наш взгляд, остаются интересными для среднесрочных покупок", - пишет эксперт.

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