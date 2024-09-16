"Префы" Сургутнефтегаза интересны для долгосрочных покупок - ПСБ

Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" интересны для долгосрочных инвестиций, сообщается в материале аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

"Бумаги эмитента в последнее время опережают рынок. Скорее всего, инвесторы рассчитывают на рост дивидендов в условиях ослабления рубля, поскольку финансовый результат компании во многом зависит от переоценки так называемой "кубышки" - ликвидных активов, преимущественно состоящих из валютных депозитов. По итогам прошлого года компания заплатила рекордные 12,29 руб. дивиденда на акцию. Повторится ли ситуация в 2024 году? Мы считаем, что нет. Однако дивиденд по-прежнему может быть неплохим, - пишет эксперт. - За первое полугодие "Сургутнефтегаз" заработал 139,9 млрд руб., накопленный дивиденд на одну привилегированную акцию - 1,29 руб. При курсе доллара на конец 2024 года в районе 94 руб. дивиденд может составить примерно 6,4 руб., доходность - 12%. Считаем бумаги интересными для долгосрочных инвесторов".

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