Наиболее вероятно сохранение ставки ЦБР на уровне 19% в октябре - "Т-Инвестиции"

Наиболее вероятно сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 19% годовых по итогам заседания в октябре 2024 года, главным источником неопределенности будет внешний фон (реализация негативного сценария по нефти), считает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец.

"Банк России в пятницу, 13 сентября 2024 года, повысил ключевую ставку до 19% годовых. Решение совпало с нашими ожиданиями и уже было внесено в ставки денежного и долгового рынков, а также в цены акций. Однако сигнал регулятора оказался весьма жестким, поэтому неопределенность, а вместе с ней и давление на рынки в ближайшие месяцы могут сохраниться. С другой стороны, предельно консервативный настрой ЦБ в борьбе с инфляцией укрепляет перспективы ее снижения и позитивно влияет на долгосрочные ставки, - пишет эксперт в материале брокера. - Мы полагаем, что судьба решения Банка России по ключевой ставке в октябре будет определяться данными по инфляции за ближайший месяц. Ожидаем замедления роста цен на фоне ослабления экономического роста. Мы находим более вероятным сценарием сохранение ключевой ставки на уровне 19% в октябре. Главным источником неопределенности будет внешний фон: реализация негативного сценария по нефти может усилить давление на рубль и на цены, а значит, и на ключевую ставку".

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