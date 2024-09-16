Риски возврата цены нефти к $70/барр. сохраняются - банк "Санкт-Петербург"

Риски возврата котировок нефти марки Brent к уровню $70 за баррель сохраняются на фоне выходящей статистики спроса на сырье, особенно из КНР, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Курс пары юань/рубль, вероятно, продолжит двигаться вблизи 12,7-13 руб. за юань в ближайшее время, полагают эксперты.

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