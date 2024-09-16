Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Adobe Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $650 за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре старшего аналитика инвестиционной компании Егора Толмачева.

"Эмитент представил превзошедшие прогноз результаты за третий квартал 2024 финансового года, но "гайденс" разочаровал инвесторов. Внедрение ИИ остается локомотивом роста бизнеса, все больше ИИ-функций оказываются в общем доступе. Их монетизация пока носит ограниченный характер, так как приоритет компании заключается в расширении клиентской базы и использования инструментов ИИ, - указывает эксперт. - "Гайденс" на текущий квартал в целом совпадает с нашими прогнозами, а расхождения по Digital Media Net New ARR мы связываем c таймингом заключения ряда контрактов, из-за чего произошло перераспределение роста ARR между кварталами. Мы нейтрально оцениваем отчет Adobe".

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