Вероятно плавное ослабление рубля в сторону 12,9 руб. за юань в понедельник - ПСБ

Курс пары юань/рубль может продолжить в понедельник плавный подъем в направлении верхней границы текущего целевого диапазона 12,6-12,9 рубля за юань, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Оснований для повышения волатильности на валютном рынке в начале недели ввиду отдаленности налогового периода, обуславливающей невысокую активность экспортеров, нахождения китайской валюты у обоснованных с экономической точки зрения уровней и отсутствия сильных внешних сигналов, я не вижу", - пишет эксперт в комментарии.

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