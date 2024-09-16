Ключевые события понедельника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- торговый баланс еврозоны в июле;

- акционеры "Ростелекома" обсудят дивиденды за 2023 год;

- акции "ТГК-14" последний день торгуются с дивидендами за 1П24;

- ВВП России во 2К24.

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