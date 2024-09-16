Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Oracle до $200

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Oracle Corp. со $180 до $200 за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале старшего аналитика инвестиционной компании Егора Толмачева.

"С учетом более оптимистичных долгосрочных перспектив бизнеса от менеджмента эмитента мы видим справедливый уровень форвардного мультипликатора P/E''2026 на уровне 28x", - указывает эксперт.

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