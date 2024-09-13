Стабилизация рынка акций возможна при выходе ключевой ставки ЦБ на плато - Росбанк

Стабилизация рынка акций возможна при выходе ключевой ставки ЦБ на плато, считает старший вице-президент офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Юрий Тулинов.

"Повысив ключевую ставку до 19%, Банк России выбрал компромиссный вариант - ожидания большинства экспертов до заседания варьировались в диапазоне между "оставить ставку на 18%" и "повысить до 20%", - отмечает эксперт. - Регулятор по-прежнему не находит удовлетворения в текущей динамике инфляции и корпоративного кредитования при сохранении рисков со стороны рынка труда, бюджета и внешнеторговых расчетов. При этом обращает на себя внимание по-прежнему жесткий сигнал ЦБ на ближайшее заседание по ДКП (25 октября), где, не исключено, будет как минимум обсуждаться повышение ключевой ставки до 20%".

Подобный расклад, по мнению Тулинова, означает, что держатели депозитов будут ожидать еще более выгодных предложений от банков по вкладам, а рынки акций и облигаций - искать возможность для стабилизации лишь на горизонте ближайших месяцев, когда ключевая ставка выйдет на плато.

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