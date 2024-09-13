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13 сентября 2024 года 17:20
Стабилизация рынка акций возможна при выходе ключевой ставки ЦБ на плато - Росбанк
Стабилизация рынка акций возможна при выходе ключевой ставки ЦБ на плато, считает старший вице-президент офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Юрий Тулинов. "Повысив ключевую ставку до 19%, Банк России выбрал компромиссный вариант - ожидания большинства экспертов до заседания варьировались в диапазоне между "оставить ставку на 18%" и "повысить до 20%", - отмечает эксперт. - Регулятор по-прежнему не находит удовлетворения в текущей динамике инфляции и корпоративного кредитования при сохранении рисков со стороны рынка труда, бюджета и внешнеторговых расчетов. При этом обращает на себя внимание по-прежнему жесткий сигнал ЦБ на ближайшее заседание по ДКП (25 октября), где, не исключено, будет как минимум обсуждаться повышение ключевой ставки до 20%". Подобный расклад, по мнению Тулинова, означает, что держатели депозитов будут ожидать еще более выгодных предложений от банков по вкладам, а рынки акций и облигаций - искать возможность для стабилизации лишь на горизонте ближайших месяцев, когда ключевая ставка выйдет на плато. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-АНАЛИТИКА
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