"Т-Инвестиции" понизили целевую цену акций ММК до 68 руб

"Т-Инвестиции" понизили целевую цену акций "ММК" до 68 рублей, сохранив при этом рейтинг "покупать", сообщается в комментарии аналитика Александра Алексеевского.

Потенциал роста на горизонте 12 месяцев составляет 57%.

"Увеличение выручки "ММК" по итогам 1П24 обусловлено более высокими ценами на стальную продукцию и ростом доли реализации продукции с высокой добавленной стоимостью, - пишет эксперт. - Прогнозная дивидендная доходность по бумагам компании на горизонте одного года составляет более 15%. Мы снизили целевую цену ввиду повышения ставки дисконтирования из-за роста ключевой ставки ЦБ РФ и сохранения жесткой риторики регулятора. А также из-за снижения прогнозных цен на сталь в ближайшие годы на фоне их коррекции на российском и зарубежном рынках".

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