Высока вероятность повышения ставки ЦБР в октябре до 20% - инвестбанк "Синара"

Высока вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ в октябре до 20% годовых, полагает эксперт инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

"Решение Банка России повысить ставку 13 сентября до 19% главным образом продиктовано, по нашему мнению, двумя факторами. Во-первых, значительным, если судить по июльским данным, отклонение экономики от траектории сбалансированного роста. Во-вторых, появлением рисков непопадания в цель 4% по инфляции в 2025 году и превышения прогноза на 2024 год. В сегодняшнем решении за кадром остался бюджет на 2025-2027гг, данные которого пока неизвестны. Однако уже ясно, что они создают дополнительные инфляционные риски из-за роста расходов. По нашему мнению, велика вероятность повышения ставки в октябре до 20%", - пишет Коныгин.

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