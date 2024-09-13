ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку еще на 100 б.п. в октябре - Совкомбанк

Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку еще на 100 базисных пунктов (б.п.), до 20% годовых, по итогам заседания в октябре 2024 года, что в базовом сценарии может стать пиком текущего цикла подъема, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

"Банк России ожидаемо для нас повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 19%, и дал сигнал о готовности повысить ее и на ближайшем заседании 25 октября. С точки зрения регулятора сейчас важно сохранять жесткую риторику, чтобы не было преждевременного смягчения финансовых условий. Это позволит лучше донести до экономики новое повышение ключевой ставки, чтобы затормозить инфляцию. Мы ожидаем, что Банк России на следующем заседании 25 октября повысит ключевую ставку еще на 100 б.п., до 20% годовых, - пишет эксперт в материале. - В базовом сценарии полагаем, что уровень в 20% будет пиком в текущем цикле и сохранится примерно в течение полугода. Возможность для снижения ключевой ставки откроется только в середине 2025 года, когда инфляция будет устойчиво замедляться в направлении целевых 4%. При этом темп снижения ставки будет достаточно медленным. К концу 2025 года мы ожидаем снижения до 14% годвых, при этом риски смещены в сторону более высоких значений. В рисковом сценарии, если инфляция к концу 2024 года будет складываться выше 8%, допускаем, что Банк России в ближайшие месяцы может повысить ключевую ставку до 21-22%".

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