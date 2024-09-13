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13 сентября 2024 года 13:04
Фундаментально обоснованный диапазон курса пары доллар/рубль сохраняется - 85-95 руб./$1 - Райффайзенбанк
Отсутствие существенных колебаний в фундаментальных факторах сдерживает волатильность рубля, обоснованный диапазон курса пары доллар/рубль сохраняется на уровнях 85-95 руб./$1, считают аналитики Райффайзенбанка. "Локальный валютный рынок, как минимум в последние недели, турбулентен, причем колебания, как мы полагаем, преимущественно связаны с его трансформацией. На текущий момент он стал более фрагментирован. Так, наблюдаемый локально кросс-курс юань/доллар существенно отклонялся от своих глобальных уровней в конце августа. Хотя эта разница сейчас сошла на нет, она может опять проявиться при более активной торговой динамике (в налоговый период). Тем не менее, на наш взгляд, отсутствие существенных колебаний в фундаментальных факторах сдерживает волатильность рубля. Мы сохраняем наши оценки фундаментально обоснованного диапазона на уровне 85-95 руб./$1", - пишут эксперты в обзоре. "Отметим, что мгновенное влияние находящегося в фокусе внимания рынков пятничного решения ЦБ РФ по ключевой ставке на курс рубля должно быть ограничено. Решения в области монетарной политики сейчас отражаются на валютном рынке через канал внутреннего спроса (может влиять на объемы внешней торговли), что предполагает существенный лаг. Более того, в условиях продолжающегося ужесточения санкционного давления и его воздействия на экспорт и импорт эффект монетарных условий сложно вычленить", - указывают аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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