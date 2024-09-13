"Финам" открыл торговую идею: покупать "префы" Сургутнефтегаза с целью 59,56 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Сургутнефтегаза" с целью 59,56 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 4-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,07%, стоп-приказ: 46,085 рубля, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Привилегированные акции компании являются бенефициарами ослабления курса рубля, вероятность которого в IV квартале увеличивается, судя по динамике котировок нефти и замедлению мировой экономики, - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения котировки акций преодолели линию нисходящего тренда, сформировав сигнал к развитию восходящей тенденции. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 46,085 руб. риск на портфель составит 0,75%.", - указывают в "Финаме".

ПАО "Сургутнефтегаз" - одна из крупнейших российских нефтяных и газодобывающих компаний.

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