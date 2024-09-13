Рубль, скорее всего, закончит торги пятницы около 12,75 руб. за юань - банк "Санкт-Петербург"

Пара юань/рубль, скорее всего, закончит текущую торговую неделю около уровня 12,75 рубля за юань, итоги заседания ЦБ РФ по ключевой ставке вряд ли окажут выраженное влияние на динамику валютного рынка, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

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