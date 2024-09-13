Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- промышленное производство еврозоны в июле;

- решение ЦБ РФ по процентной ставке и пресс-конференция;

- предварительные индексы потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за сентябрь;

- ВВП России во 2К24;

- финансовые результаты Solidcore за 1П24.

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