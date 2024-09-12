"Солид Брокер" понизил прогнозную цену акций Сбербанка до 350 руб

"Солид Брокер" понизил прогнозную цену акций Сбербанка с 368 до 350 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, сохранив при этом рекомендацию "покупать", говорится в комментарии аналитиков.

"Очень радует, что Сбер ведет оперативную отчетность, по которой можно сразу видеть все тренды в бизнесе, сейчас это редкость, - пишут эксперты. - В целом отличная отчетность за август 2024 год по РПБУ (не считая комиссионного дохода) показывает качество бизнеса и устойчивость при текущей жесткой ДКП. Мы слегка пересмотрели прогноз по комиссионным доходам вниз и изменили требуемый возврат на капитал в связи с ростом доходностей по альтернативным инвестициям. В итоге снижаем целевую цену по акциям Сбера до 350 рублей на горизонте 12 месяцев, но сохраняем рекомендацию "покупать". Форвардная дивидендная доходность Сбера составляет 14,4% (при дивиденде в 37 рублей), P/E 2024 3,5х, P/B 2024 0,8х. На сегодняшний день ключевой драйвер роста Сбера, да и всего рынка - это прохождение пика по ДКП и ключевой ставке, который мы ожидаем в этом году".

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