ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 18% в сентябре - ПСБ

ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 18% годовых на заседании 13 сентября, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"Рост цен за август составил 0,21% м/м, годовой уровень инфляции снизился до 9,05% против 9,13% в июле, - констатирует эксперт. - Результаты оказались немного хуже ожиданий. Скорректированная на сезонность инфляция, по нашим оценкам, пока лишь стабилизировалась на повышенном уровне. За неделю 3-9 сентября рост цен ускорился за счет непродовольственных товаров - дорожали бензин, лекарства и электроника. Индекс цен на продукты питания и услуги почти не изменился. Инфляционные риски, очевидно, сохраняются, что вносит интригу в завтрашнее решение ЦБ по ставке. Тем не менее, мы по-прежнему ожидаем сохранения ставки на уровне 18%".

При текущей динамике к концу сентября инфляция составит 8,4-8,5%, что, на взгляд Попова, может позволить ей остаться в рамках прогноза ЦБ на конец года (6,5-7%). При этом продолжают поступать сигналы о дальнейшем охлаждении экономики - индикатор бизнес-климата ЦБ снижается уже 4 месяца подряд, до минимума с февраля 2023 года. По мнению аналитика ПСБ, это указывает на снижение перегрева экономики и, вероятно, дальнейшее снижение инфляции.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.