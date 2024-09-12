"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Global X China Cloud Computing ETF c прогнозной стоимостью 54 гонконгских долларов (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 49,9% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова.

"Облачные технологии, которые являются необходимостью в современном мире, не теряют своей актуальности. Ведущие компании, предоставляющие свои облачные решения, растут двухзначными темпами, и пока нет предпосылок, что этот тренд закончится в скором будущем. Однако данная тенденция обошла акции китайских облачных компаний стороной, что, на наш взгляд, не является справедливым, ведь и они показывают внушительные темпы роста, несмотря на небольшое замедление китайской экономики, - указывает эксперт. - Учитывая огромную важность, эти компании можно отнести к квазизащитному сектору".

Фонд Global X China Cloud Computing ETF предлагает возможности для инвестиций в перспективные китайские IT-компании, оперирующие в сфере облачных технологий, деятельность которых связана с дата-центрами, IT-сервисами, облачными решениями SaaS, PaaS, IaaS и теперь AIaaS (AI-as-a-Service).

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