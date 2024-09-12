ЦБР, вероятно, поднимет ставку на 1 п.п. на заседании 13 сентября - Freedom Finance Global

Совет директоров ЦБ РФ в пятницу, 13 сентября 2024 года, вероятно, примет решение о повышении ключевой ставки на один процентный пункт (п.п.) - до 19% годовых, считает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Несмотря на замедление помесячной и небольшое снижение годовой инфляции, рост потребительских цен на многие группы товаров продолжается высокими темпами, да и за первую неделю сентября недельная инфляция показала максимальный рост за последние пять недель, повысившись сразу на 0,09%. Однако если тенденция к постепенному замедлению инфляции продолжится в сентябре и октябре, нельзя исключать, что до конца текущего года ЦБ РФ уже не будет повышать ключевую ставку", - пишет эксперт в комментарии.

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