Наиболее вероятно повышение ставки ЦБ РФ до 19% в сентябре - "Т-Инвестиции"

Наиболее вероятно повышение ключевой ставки Банка России до 19% годовых по итогам заседания 13 сентября 2024 года, считает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец.

"Мы находим более вероятным сценарием (с небольшим перевесом) повышение ключевой ставки до 19% в предстоящую пятницу. При этом дискуссия может быть ожесточенной, и второй опцией будет сохранение ставки на уровне 18%. Для повышения ставки до 20% мы не видим оснований. Аргументы в пользу последующего разворота цикла денежно-кредитной политики - замедление инфляции, торможение кредитования и потребительского спроса. Мы полагаем, что эти факторы будут последовательно усиливаться к концу текущего года", - пишет эксперт в материале брокера.

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