Вероятность подъема ставки ЦБР в пятницу, 13 сентября, вновь выросла - "Алор Брокер"

Вероятность подъема ключевой ставки ЦБ РФ по итогам заседания в пятницу, 13 сентября 2024 года, вновь выросла, говорится в комментарии руководителя отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова.

"За неделю по 9 сентября потребительские цены выросли на 0,09%, в то время как неделей ранее наблюдалось их снижение на 0,02%. Таким образом, ожидаемой в августе дефляции из-за сезонного удешевления продовольствия не произошло. Дальше может быть еще хуже. Поэтому вероятность повышения завтра ключевой ставки Банка России вновь выросла", - указывает эксперт.

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