"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций Аэрофлота

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив котировок акций "Аэрофлота", сообщается в материале аналитика Дмитрия Булгакова.

"Несмотря на некоторое замедление в последние несколько месяцев, рост операционных показателей группы в августе 2024 года по-прежнему очень существенный. "Аэрофлот" смог восстановить объемы и вернуться к прибыльности, несмотря на серьезные вызовы последних лет. Более того, впервые за много лет на горизонте замаячили дивиденды (не платились с 2018 года). Ожидаем хорошие цифры по прибыли за 3К24 и сохраняем нейтральный взгляд. Риски по-прежнему присутствуют (санкции, техобслуживание, риски ограничения роста цен)", - указывает эксперт инвесткомпании.

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