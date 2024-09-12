Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти;

- заседание ЕЦБ по процентным ставкам и пресс-конференция;

- недельное число первичных обращений за пособиями по безработице в США;

- индекс цен производителей США в августе;

- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.