Данные по инфляции не дают повода для оптимизма на рынке ОФЗ - ПСБ

Возможно усиление давления на рублевые гособлигации на торгах в четверг, статистика по инфляции не дает повода для оптимизма, сообщается в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Финальная инфляция по итогам августа составила 9,05%, а на 9 сентября, исходя из недельных данных, по нашим оценкам - 8,9%. Таким образом, устойчивого снижения инфляции пока не наблюдается, что сохраняет риски ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ до конца 2024 года. В целом существенного потенциала в котировках ОФЗ-ПД на фоне сохраняющихся инфляционных рисков вы не видим; основная часть долгового портфеля по-прежнему должна находиться во флоатерах", - пишет эксперт.

Минфин РФ в среду разместил на аукционах ОФЗ на 98 млрд руб. в основном за счет флоатера (67 млрд руб.), спрос на который в преддверии заседания Банка России вырос до 242 млрд руб. Потребности в заимствованиях у ведомства сохраняются, в связи с чем предложение госбумаг на аукционах ослабевать не будет, отмечает Грицкевич.

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