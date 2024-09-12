Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 2620-2660п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 2620-2660 пунктов в четверг, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Ждем консолидации индекса вблизи текущих отметок в преддверии пятничного заседания ЦБ РФ. В качестве позитивного фактора можно отметить улучшение внешнего фона, что должно поддержать российский рынок. Однако ситуация на мировых рынках остается напряженной, поэтому позитивный настрой может быстро иссякнуть", - пишет эксперт в комментарии.

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