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11 сентября 2024 года 18:27

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций CSOP Hang Seng TECH Index ETF

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций CSOP Hang Seng TECH Index ETF, при эом прогнозная стоимость бумаги была понижена с 5,30 до 4,54 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова.

"Рынок акций Гонконга демонстрирует отрицательную доходность за последние двенадцать месяцев на фоне продолжения выхода нерезидентов из финансовых активов Китая в связи с макроэкономической неопределенностью. Помимо этого, присутствует небольшое замедление темпов роста китайской экономики. Дефляция в Китае также дестимулирует инвесторов от вложений в китайские акции. Однако бигтехи Поднебесной показывают двузначные темпы роста каждый квартал и наращивают показатели рентабельности. В связи с этим мы считаем, что это лишь вопрос времени, когда акции данных бигтехов будут переоценены в большую сторону, что и отразится на стоимости акций фонда, который повторяет динамику индекса Hang Seng Tech", - пишет эксперт инвесткомпании.

CSOP Hang Seng TECH Index ETF - биржевой фонд с экспозицией на топ-30 крупнейших торгующихся в Гонконге компаний из отраслей потребительских товаров, технологий, телекоммуникаций, финансов и здравоохранения.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    КИТАЙ-ETF-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ


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