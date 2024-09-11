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11 сентября 2024 года 17:27
ПСБ сохраняет прогнозную цену акций Аэрофлота на уровне 72 руб
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную стоимость акций "Аэрофлота" на уровне 72 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Екатерины Крыловой. "Эмитент представил в среду операционные результаты за август. Пассажиропоток вырос на 13,4%, до 5,9 млн человек. На внутренних линиях перевезено 4,7 млн пассажиров (+10,4%), на международных - 1,2 млн (+27,5%). Темп роста пассажиропотока замедляется с июня, но это лишь следствие высокой базы прошлого года. "Аэрофлот" улучшил ожидания по перевозкам по итогам года и рассчитывает перевезти 55 млн человек в 2024 году (+16% г/г), - отмечает эксперт. - Компания остается эффективной, несмотря на рост затрат на техобслуживание и топливо. Впереди сезонно сильный отчет за третий квартал, что вкупе с остальными позитивными факторами должно привести к положительному результату за год. Теоретически это может означать и возврат к дивидендам. По итогам года мы ожидаем примерно 50 млрд чистой прибыли у "Аэрофлота". При выплате 50% чистой прибыли дивиденд может составить 6,3 руб./акцию, доходность - около 13%". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АЭРОФЛОТ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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