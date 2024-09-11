"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ВТБ с прогнозной ценой 135,9 руб

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ВТБ с прогнозной стоимость 135,9 рубля за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 52,9% от текущего уровня, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"На фоне жесткой монетарной политики в РФ 2024 год для ВТБ складывается не самым благоприятным образом. Однако мы рассчитываем на улучшение ситуации в последующие годы благодаря ожидаемому смягчению денежно-кредитной политики и реализации новой стратегии, делающей основной упор на расширение розницы и экспансию в регионы, а также внедрение новых технологических решений. Из-за по-прежнему уязвимой капитальной позиции ВТБ, скорее всего, не сможет возобновить выплату дивидендов в следующем году, однако невысокая оценка по мультипликаторам, мы считаем, делает его акции заслуживающими внимания долгосрочных инвесторов", - указывает эксперт.

ВТБ является крупной российской финансовой группой, включающей в себя более 20 компаний в области банковских услуг, инвестбанкинга, страхования и лизинга. Занимает второе место по величине активов и кредитованию среди банков РФ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.