Цены акций Apple и Boeing, вероятно, пока останутся под давлением - инвестбанк "Синара"

Котировки акций Apple Inc. и Boeing Co., вероятно, останутся под давлением в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

Бумаги Apple во вторник снизились на 0,4%, после того как компания проиграла дело в Европейском суде, признавшем незаконными налоговые льготы, которыми эмитент пользовался в Ирландии в 1991-2014 гг. Компания обязана выплатить штраф в размере $14,4 млрд, что составляет примерно 4% от выручки за 2023 год. Полагаем, что давление на котировки в ближайшее время сохранится", - указывают эксперты в обзоре.

"Акции Boeing во вторник опустились в стоимости на 1,7% после сообщений о задержке поставок модели 737 MAX на полгода из-за проблем с контролем качества. Федеральное управление гражданской авиации США требует от компании усилить проверки перед возобновлением производства. На наш взгляд, новость продолжит негативно сказываться на стоимости бумаги", - пишут аналитики банка в материале.

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