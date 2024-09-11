ЦБ РФ, скорее всего, отложит повышение ставки до октября - Росбанк

Банк России, скорее всего, отложит повышение ключевой ставки (на 100 базисных пунктов) до заседания в октябре 2024 года, считают аналитики Росбанка.

"Банк России на июльском заседании сопроводил повышение ставки (на 200 базисных пунктов (б.п.) - до 18% годовых) жесткой риторикой и готовностью повышать ставку дальше, так как проинфляционные риски все еще доминируют. В августе инфляция хотя и оставалась на повышенных уровнях, однако постепенно возвращалась к сезонной норме. Одновременно с этим наблюдается замедление производственной активности, что, вероятно, является следствием действия жестких денежно-кредитных условий, - пишут эксперты в обзоре. - В противовес, растущие инфляционные ожидания, высокая потребительская активность и рост кредитования говорят о повышенных рисках. Дополнительные риски для регулятора остаются на стороне бюджета, а именно, какие расходы Минфин запланирует в 2025 году. Мы полагаем, что регулятор будет осторожно оценивать необходимость повышения ставки, собирая как можно больше информации о состоянии экономики и вероятности прохождения пика инфляции и разрыва выпуска. Повышение ставки на 100 б.п. будет отложено до октября".

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