Инвесторам стоит обратить внимание на акции Полюса, ЮГК и Селигдара - ПСБ

Инвесторам стоит обратить внимание на акции золотодобытчиков - "Полюса", ЮГК и "Селигдара", как на защитные бумаги в портфеле в ситуации ослабления рубля, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Еще в конце августа цена барреля нефти марки Brent превышала $80, а во вторник одна "бочка" опускалась ниже $69 - минимума с декабря 2021 года. На этом фоне можно ожидать дальнейшего ослабления рубля. На первый взгляд, защитить портфель помогут бумаги экспортеров. Однако в реальности ситуация обратная - цены на нефть падают из-за опасений сокращения мирового спроса. Это сигнал о том, что рынок ждет торможения мировой экономики, а оно может привести к падению цен и на другие сырьевые товары. Поэтому сейчас стоит воздержаться от покупок бумаг экспортеров, даже несмотря на ослабление рубля, - пишет эксперт в материале банка. - Но есть одно исключение - золотодобытчики. Цены на золото уже сейчас на историческом максимум и могут вырасти еще, если ситуация в мировой экономике будет ухудшаться. Наиболее интересно сейчас выглядят акции "Полюса", ЮГК и "Селигдара". Конечно, это не значит, что они будут расти в случае снижения индекса Мосбиржи, но в условиях девальвации рубля они помогут защитить портфель".

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