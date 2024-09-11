Акции Сбербанка остаются фаворитами финсектора на 2024г - Альфа-банк

Акции Сбербанка остаются фаворитами финансового сектора российского фондового рынка на текущий год, говорится в материале старшего аналитика Альфа-банка Евгения Кипниса и аналитика Филиппа Николаева.

"Бумаги эмитента торгуются с мультипликатором P/BV 2024П на уровне 0,8х и коэффициентом P/E 2024П на уровне 3,6х. На наш взгляд, это недорого даже с учетом текущих высоких процентных ставок. Сбербанк по-прежнему способен генерировать ROE выше исторических уровней (24% против 19% в среднем за 2013-2023 гг.), он устойчив с точки зрения процентного риска, а его стратегия предполагает ежегодное наращивание прибыли и размера дивидендных выплат. Текущие результаты банка полностью это подтверждают, - пишут эксперты. - Восстановление потерь по части заблокированных активов Сбербанка, на наш взгляд, может стать серьезным дополнительным катализатором роста для акций банка в текущем году".

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