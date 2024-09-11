"Мои Инвестиции" сохраняют положительную оценку акций АЛРОСА

"Мои Инвестиции" сохраняют положительную оценку перспектив котировок акций "АЛРОСА", сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

"Бумаги компании в долларах находятся на самых низких значениях за всю историю, торгуясь с мультипликатором EV/EBITDA''25 3,2х - более чем вдвое дешевле среднеисторических значений, с валютной доходностью FCF 12% при текущих ценах и курсе без учета возможной распродажи запасов, - указывают эксперты. - В случае восстановления цен на алмазы (консервативно закладываем с 1К25), по нашим оценкам, EV/EBITDA''25 может составить 2,2х с доходностью FCF в 2025 20+% на год вперед, которая с учетом низкой долговой нагрузки может в значительной степени транслироваться в дивиденды".

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