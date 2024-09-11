Вероятно сохранение ставки ЦБР на уровне 18% в сентябре - "БКС МИ"

Банк России, вероятно, сохранит ключевую ставку на текущем уровне (18% годовых) по итогам заседания в пятницу, 13 сентября 2024 года, ее повышение возможно в октябре, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Ждем сохранения ставки на уровне 18%. Наше мнение не меняется: если ЦБ РФ действительно планирует удерживать высокую ставку в течение длительного времени, сейчас нет нужды в дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики. Подъем ставки не позволит совершить "мягкую посадку" (избежать рецессии при повышении ставок в борьбе с инфляцией). Он, наоборот, повысит риски рецессии экономики, - пишут эксперты в комментарии. - Есть первые сигналы охлаждения экономики, поэтому повышение ставки логично отложить до октября. Это позволит оценить насколько быстро замедляется экономическая активность и дождаться важных вводных - в октябре решение будет приниматься на основе обновленного прогноза регулятора и проекта бюджета на 2025 год".

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