"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Henderson

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций Henderson, сообщается в обзоре аналитиков Марии Сухановой и Андрея Шарова.

"Эмитент объявил о росте выручки на 24% в августе 2024 году к августу 2023 г. Рост выручки за 8М24 составил 29% к аналогичному периоду предыдущего года. Это предварительные данные, а детальные операционные показатели за август компания планирует раскрыть 25 сентября. В целом неплохие результаты на уровне ожиданий. Напомним, что рост выручки волатилен по месяцам, а лето - низкий сезон для компании. Сохраняем позитивный взгляд на акции компании: привлекательная оценка в 4,2х EV/EBITDA и 8,1x P/E 2024п на фоне прогнозируемого роста продаж и прибыли, а также выплаты дивидендов", - указывают эксперты инвесткомпании.

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