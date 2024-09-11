"Финам" рекомендует покупать бумаги МТС с прогнозной ценой 309,2 руб

"Финам" рекомендует покупать бумаги "МТС" с прогнозной стоимостью на уровне 309,2 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Леонида Делицына.

"Эмитент лидирует на рынке сотовой связи и входит в ведущую тройку игроков в ряде сегментов ИТ-индустрии. Темпы увеличения выручки почти вдвое выше прошлогодних, драйверами роста выступают облачные и финансовые технологии и контент. В апреле средства на развитие дочернего МТС-банка привлечены путем IPO, в перспективе вероятны размещения дочерних компаний IT- и медианаправления. Дивидендная политика "МТС" на 2024-2026 гг. устанавливает выплату не менее 35 рублей на акцию в течение каждого года. Цена бумаги близка к трехлетним минимумам", - указывает эксперт.

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