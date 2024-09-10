"БКС МИ" подтверждает парную торговую идею "Лонг в "префах" Башнефти против "обычки" Башнефти

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает парную торговую идею "Лонг в "префах" "Башнефти" против обыкновенных акций "Башнефти", открытую 27 июня 2024 года с ожидаемой доходностью 10% с момента открытия, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Несмотря на отрицательную доходность с последнего обновления, подтверждаем парную идею "Лонг Башнефть-ап / Шорт Башнефть-ао" с ожидаемой доходностью 10% с открытия. Разрыв в дивдоходности по "префам" и "обычке" - 18% против 10% - должен выровнять котировки бумаг. При этом перекладка из обыкновенных бумаг в привилегированные позволит при сохранении объема инвестиций в "Башнефть" получить больше акций и увеличить сумму получаемых дивидендов", - пишут аналитики.

Эксперты указывают на три причины для реализации идеи:

- "Префы" с фундаментально позитивным взглядом без видимых причин с начала лета сильно отстают от "обычки" с негативным.

- Наблюдается более высокая ликвидность в "префах" - крупный дисконт ничем не обоснован.

- Отмечается одинаковый размер дивиденда при разной цене акций - разрыв в дивдоходности должен выровнять котировки обоих типов бумаг.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.