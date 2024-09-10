"Финам" повысил целевую цену акций Biogen до $241,7

"Финам" повысил целевую цену акций Biogen Inc. до $241,7 за штуку, что предполагает потенциал роста на 20,4% на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой.

Рейтинг акций при этом сохранен на уровне "покупать".

"Акции биотехнологической компании Biogen за последний год не были в фаворе у инвесторов на фоне скепсиса и разочарования относительно препарата для лечения болезни Альцгеймера Aduhelm, от коммерциализации которого фирме впоследствии пришлось отказаться, - пишет эксперт. - Тем не менее компания находится в процессе вывода на рынок нового препарата от того же заболевания Leqembi, и здесь все куда более удачно - прогнозы по расходам американской системы медицинского страхования на этот препарат в 2025 году вполне обнадеживают. Мы полагаем, что Biogen в обозримые месяцы перестанет быть "козлом отпущения" в биотехе и постепенно вернет себе лавры пионера в области нейродегенеративных заболеваний".

Biogen - одна ведущих биотехнологических компаний, специализируется на неврологических и нейродегенеративных заболеваниях.

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