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10 сентября 2024 года 18:01
"Финам" повысил целевую цену акций Biogen до $241,7
"Финам" повысил целевую цену акций Biogen Inc. до $241,7 за штуку, что предполагает потенциал роста на 20,4% на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. Рейтинг акций при этом сохранен на уровне "покупать". "Акции биотехнологической компании Biogen за последний год не были в фаворе у инвесторов на фоне скепсиса и разочарования относительно препарата для лечения болезни Альцгеймера Aduhelm, от коммерциализации которого фирме впоследствии пришлось отказаться, - пишет эксперт. - Тем не менее компания находится в процессе вывода на рынок нового препарата от того же заболевания Leqembi, и здесь все куда более удачно - прогнозы по расходам американской системы медицинского страхования на этот препарат в 2025 году вполне обнадеживают. Мы полагаем, что Biogen в обозримые месяцы перестанет быть "козлом отпущения" в биотехе и постепенно вернет себе лавры пионера в области нейродегенеративных заболеваний". Biogen - одна ведущих биотехнологических компаний, специализируется на неврологических и нейродегенеративных заболеваниях. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-BIOGEN-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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