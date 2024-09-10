Акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочных инвестиций - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочных инвестиций, говорится в комментарии аналитиков "Газпромбанк Инвестиции".

"Сбербанк представил сокращенные результаты по РПБУ за август 2024 года: банк продолжает показывать стабильный рост финансовых результатов за восемь месяцев 2024 года, улучшив при этом показатель рентабельности собственного капитала в августе. Рост чистой прибыли на 5,4% год к году за восемь месяцев 2024 года и рентабельность капитала на уровне 23,6% представляют собой хороший результат при условии давления высоких ставок на маржинальность деятельности. По нашему мнению, акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочного инвестора", - пишут аналитики.

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