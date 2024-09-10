Акции МТС могут возобновить рост в ожидании годовых дивидендов - "Велес Капитал"

Акции "МТС" могут возобновить рост в ожидании итоговых годовых дивидендов , полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Бумаги "МТС" вместе со всем рынком развивают коррекционное восстановление от минимума с сентября 2022 года (183,35 руб.), достигнутого ранее в сентябре, - отмечает эксперт. - У данного уровня расположен также район долгосрочных поддержек. Котировки подошли к важному краткосрочному сопротивлению 202 руб. Наращивать "длинные" позиции, однако, стоит не ранее стабилизации бумаг выше 202 руб. со следующими целями движения 210 руб. и 223 руб. При бычьем сценарии акции "МТС" в 4-м квартале 2024 года могут вернуться к более уверенному повышению в ожидании выплаты итоговых годовых дивидендов и, в частности, закрыть июльский гэп, поднявшись к 259,75 руб., (потенциал роста от текущих значений около 28%). Неспособность закрепиться выше 202 руб., в то же время, будет сигнализировать о рисках разворота вниз вместе со всем рынком".

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