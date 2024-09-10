"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 7540 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 7540 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,92%, стоп-приказ: 5925 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики подчеркивают, что на текущий момент акции "ЛУКОЙЛа" обладают одной из самых высоких дивдоходностей, при этом по мультипликатору EV/EBITDA компания является одной из самых дешевых в нефтегазовом секторе.

"С технической точки зрения цена демонстрирует попытку разворота и возобновления восходящего движения. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 5925 руб. риск на портфель составит 0,89%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,79", - указывают в "Финаме".

"ЛУКОЙЛ" - одна из крупнейших российских нефтяных компаний. Дивидендная политика "Лукойла" основана на следующих принципах: выплаты производятся дважды в год, на дивиденды направляется не менее 100% свободного денежного потока, скорректированного на уплаченные проценты, погашение обязательств по аренде и расходы на выкуп акций. Сумма промежуточных дивидендов рассчитывается на основании отчетности по МСФО за 6 месяцев.

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