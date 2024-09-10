"Т-Инвестиции" сохраняют прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 331 руб

"Т-Инвестиции" сохраняют прогнозную стоимость акций Сбербанка на уровне 331 рубля за штуку, фундаментальные показатели эмитента остаются сильными, сообщается в обзоре аналитиков.

"Самый крупный банк страны опубликовал ежемесячные результаты по РСБУ за август 2024 года. Эмитент продолжает показывать сильные результаты. В августе банку удалось ускорить рост кредитования юрлиц месяц к месяцу и сохранить качество портфеля. Потребительское кредитование тоже не сбавляет темп. Улучшение условий вкладов на фоне роста ставок позитивно влияет на динамику средств физических лиц. Банку удается удерживать высокую рентабельность капитала на уровне 23,6%. По итогам года менеджмент ожидает сохранить ее уровень выше 23%, - отмечают эксперты.

"Позитивно оцениваем перспективы Сбербанка. Сохраняем наш таргет в 331 рубль за акцию. Общее падение рынка не позволило бумагам быстро закрыть дивидендный "гэп", однако фундаментальные показатели компании остаются сильными. По нашему мнению, ожидаемые дивиденды по итогам 2024 года имеют все шансы побить рекорд выплат за 2023 год", - пишут аналитики брокера в материале.

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