Дивдоходность акций ЛУКОЙЛа за 2024г может оказаться на уровне 17% - "БКС МИ"

Дивидендная доходность акций "ЛУКОЙЛа" по итогам 2024 года может оказаться на уровне 17%, оценка бумаг позитивная, сообщается в материале аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Соглашение MOL Group по поставкам нефти в Венгрию и Словакию по южной ветке "Дружбы" - хорошая новость для "ЛУКОЙЛа". Больше всех от новых договоренностей выиграет эмитент. Напомним, в июле Украина прекратила транзит его нефти, в результате чего компания потеряла возможность поставлять нефть по контракту с MOL. Контракт предусматривал транспортировку 180 тыс. баррелей в сутки. Если бы решение не было найдено, это могло бы стоить "ЛУКОЙЛу", по нашим оценкам, 1-1,5% EBITDA за год. Новая схема позволит вернуться к тому положению дел, которое было до начала украинского кризиса. У нас позитивный взгляд на акции "ЛУКОЙЛа". Ожидаем дивидендную доходность за весь 2024 год на уровне 17%", - пишут эксперты.

Как сообщалось, венгерская MOL Group заключила соглашения с поставщиками нефти и операторами трубопроводов для обеспечения непрерывной транспортировки сырья по трубопроводу "Дружба" через Беларусь и Украину в Венгрию и Словакию. В соответствии с соглашениями, с 9 сентября указанные объемы нефти на границе Беларуси и Украины становятся собственностью MOL Group. Отмечается, что обновленные документы полностью соответствуют всем санкциям, в том числе Евросоюза и Украины.

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