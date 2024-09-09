"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF и их прогнозную стоимость на уровне $53,2 за штуку, что предполагает потенциал роста 17,15%, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова.

"С момента нашего последнего обзора от 20 марта 2024 года котировки бумаг фонда доходили до отметки $50,4, однако затем происходил откат до стартовых значений, что не позволяло акциям достигнуть целевой цены. В последние полгода эмитент сильно отстал от глобальных индексов S&P 500 и NASDAQ Composite, так как бигтехи, которые тянули рынок вверх, имеют в фонде не такой большой вес. Однако смена инвестиционного фокуса фонда должна поспособствовать активному подъему котировок, ведь многие компании, входящие в него, имеют двухзначный потенциал роста. Вероятность "мягкой посадки" американской экономики, а также начало цикла понижения ставок уже в сентябре могут поддержать широкий рынок, особенно компании с малой капитализацией", - пишет эксперт инвесткомпании.

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF - биржевой фонд, повторяющий динамику индекса S&P Kensho New Economies Composite. Фонд, как и индекс, покрывает 25 инновационных направлений новой экономики, которые являются неотъемлемой частью Четвертой промышленной революции и станут центром притяжения инвестиций в ближайшие годы.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.