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09 сентября 2024 года 15:02
Перспективы акций Северстали во 2П24 могут быть привлекательными - "Велес Капитал"
Перспективы акций "Северстали" во втором полугодии 2024 года могут быть привлекательными, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Акции "Северстали" последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2024 года в размере 31,06 руб. на бумагу с доходностью 2,4%, - напоминает эксперт. - Компания ранее выплатила дивиденды за 1-й квартал в размере 38,3 руб., что предполагает совокупный полугодовой дивиденд 69,4 руб. на акцию. По нашим оценкам, благодаря высвобождению оборотного капитала выплаты "Северстали" во 2П24 года могут вырасти до 80 руб. на акцию. В конце июля мы также подтвердили рекомендацию "покупать" для бумаг "Северстали" с целевой ценой 1803 руб.". Аналитик отмечает, что с технической точки зрения акции "Северстали" в этом месяце падали до минимума с июня 2023 года, после чего пытаются восстановить позиции и сегодня тестируют важное краткосрочное сопротивление 1285 руб. "При стабилизации выше 1285 руб. котировки "Северстали", вероятно, направятся к 1420 руб., после чего могут пойти на смену среднесрочного тренда и взять курс на наш целевой уровень 1803 руб., потенциал роста до которого от текущих отметок составляет порядка 40%, - указывает Кожухова. - Восстановление акций "Северстали" скорее всего будет наблюдаться в случае восходящего движения всего российского фондового рынка". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СЕВЕРСТАЛЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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