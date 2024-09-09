"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") открыл торговую идею: покупать акции "Магнита" с целью 6150 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 31,5% на горизонте 9 месяцев, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Российский рынок ощутимо снизился с майских пиков, - отмечают аналитики. - Последние несколько недель инфляция демонстрирует признаки замедления, однако, ситуация все еще остается достаточно неопределенной. В таких условиях лучше рынка себя могут чувствовать компании потребительского сектора. В рамках инвестидеи делаем ставку на фаворита рынка "Магнит".

Эксперты выделяют ряд фундаментальных факторов в пользу идеи:

- Выручка компании за I полугодие выросла на 19%, при этом есть потенциал к дополнительному увеличению доли рынка.

- Рост операционных расходов связан с инвестициями в логистику, промоактивности и редизайн магазинов. Во II полугодии они не должны оказать столь существенного влияния.

- Имеется потенциал к росту за счет запуска аптечного маркетплейса.

- Показатель EV/EBITDA компании составляет 3,5x - самый низкий среди продовольственных компаний.

- Есть вероятность выплаты промежуточных дивидендов за 2024 в конце года.

- Компании продовольственного сектора относительно более устойчивы во время рыночной нестабильности, чем технологические или циклические компании.

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