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09 сентября 2024 года 13:25
"Финам" подтверждает рейтинг акций WisdomTree Cloud Computing Fund на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) с целевой ценой $39,37 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 28% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании. "С момента нашего последнего аналитического обзора акции фонда (WCLD) колебались вокруг одного и того же уровня. За эти несколько месяцев сфера облачных технологий не потеряла своей актуальности и по-прежнему является быстрорастущим сегментом, что подтверждают отчеты главных IT-гигантов США за 2Q 2024, например Microsoft, Amazon и Alphabet, у которых выручка от облачного бизнеса выросла в среднем на 30% г/г. Более мелкие игроки не отстают от корпораций, демонстрируя двухзначные темпы роста. Учитывая данные факторы, мы считаем, что наша идея в акциях фонда остается актуальной, поэтому оставляем рейтинг и целевую цену неизменными. Оценка произведена на основе средневзвешенного потенциала роста акций компаний, входящих в фонд", - пишет аналитик Никита Степанов. WCLD - биржевой инвестиционный фонд открытого типа, повторяющий динамику индекса BVP Nasdaq Emerging Cloud Index. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ФОНДЫ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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