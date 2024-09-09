"Финам" подтверждает рейтинг акций WisdomTree Cloud Computing Fund на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) с целевой ценой $39,37 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 28% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании.

"С момента нашего последнего аналитического обзора акции фонда (WCLD) колебались вокруг одного и того же уровня. За эти несколько месяцев сфера облачных технологий не потеряла своей актуальности и по-прежнему является быстрорастущим сегментом, что подтверждают отчеты главных IT-гигантов США за 2Q 2024, например Microsoft, Amazon и Alphabet, у которых выручка от облачного бизнеса выросла в среднем на 30% г/г. Более мелкие игроки не отстают от корпораций, демонстрируя двухзначные темпы роста. Учитывая данные факторы, мы считаем, что наша идея в акциях фонда остается актуальной, поэтому оставляем рейтинг и целевую цену неизменными. Оценка произведена на основе средневзвешенного потенциала роста акций компаний, входящих в фонд", - пишет аналитик Никита Степанов.

WCLD - биржевой инвестиционный фонд открытого типа, повторяющий динамику индекса BVP Nasdaq Emerging Cloud Index.

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