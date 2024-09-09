"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для бумаг РусАгро

"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для расписок "РусАгро" с целевой ценой 1500 рублей за бумагу на горизонте года, сообщается в комментарии аналитиков.

"На собрании акционеров агрохолдинга участники голосования не одобрили переезд "РусАгро" в Россию.

Однако аналитики Т-Инвестиций считают, что смене прописки бизнеса на российскую это не помешает. Суд уже удовлетворил требование Минсельхоза по остановке корпоративных прав кипрской структуры над российским бизнесом. Это фактически запустило принудительную редомициляцию. В данном случае голосование акционеров - скорее технический момент, который не сможет повлиять на процесс переезда. Сохраняем идею на покупку расписок "РусАгро" с целевой ценой 1500 рублей за бумагу на горизонте года".

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